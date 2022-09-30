Edirne Valisi Kırbıyık Keşan'da öğrencilerle fide dikti - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık Keşan'da öğrencilerle fide dikti

30.09.2022 09:02
Edirne Valisi Kırbıyık Keşan'da öğrencilerle fide dikti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Kalkınma Ajansı ve Keşan Belediyesi iş birliğinde kurulan seraları gezdi, öğrencilerle birlikte fide dikti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Kalkınma Ajansı ve Keşan Belediyesi iş birliğinde kurulan seraları gezdi, öğrencilerle birlikte fide dikti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Keşan'a giden Vali Kırbıyık, İzzetiye Mahallesi'nde kurulan seralarda incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, Trakya Kalkınma Ajansı ve Keşan Belediyesi ortaklığında örnek bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Tarımsal üretimin çeşitlenmesi anlamında güzel bir proje yapıldığına dikkat çeken Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Burada yüzde 50 eş finansmanla birlikte kurumlarımızın kaynaklarını birleştirerek önemli bir yatırım hayata geçirildi. Malumunuz ilimiz tarım şehri. Ama tarımda ürün çeşitliliğinin sağlanması bizim açımızdan çok önemli. Bugün burada da bunun bir örneğini görüyoruz. Seracılıkla ilgili yapılacak işler, atılacak adımlar var. Seraların bir kısmında vatandaşlarımız tarafından ekim faaliyetlerine başlanmış. Bir kısmında da bu yıl ilk defa öğrenci aldığımız tarım bölümü öğrencileri burada çalışmalarına devam ediyor. Bu bizi çok mutlu etti.

Belirli bölümlerinde belediyemiz park ve bahçeleri kısmıyla birlikte çalışmalarını yapacaklar. Dolayısıyla burası önemli bir üretim merkezi olacak. Aynı zamanda bir rol model olacak, öncü olacak. Benzer şekilde üretim yapmak isteyen çiftçilerimizin de gelip ziyaret edebileceği, seracılıkla nasıl verimli bir şekilde tarım yapılabileceğini görebilecekleri çok önemli bir yer olacak. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Seraları gezen ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kırbıyık, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım bölümü öğrencileriyle birlikte seralara fide dikimi gerçekleştirdi.

Ziyaret programına TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum müdürleri ve siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık Keşan'da öğrencilerle fide dikti - Son Dakika

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