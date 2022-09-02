Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık Trakya Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık Trakya Üniversitesini ziyaret etti

02.09.2022 10:50
Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık Trakya Üniversitesini ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Trakya Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan akademik faaliyetleri, fiziki yapı, hastane, AMATEM ve Teknopark'ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Trakya Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan akademik faaliyetleri, fiziki yapı, hastane, AMATEM ve Teknopark'ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Kırbıyık Rektörlük ziyaretinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesinde bazı bölümlerde incelemelerde bulundu.

Vali Kırbıyık, hastanedeki incelemelerin ardından Tıp Fakültesi Dekanlığını ziyaret ederek Dekan Prof. Dr. Filiz Akata ve Dekan Yardımcıları ile görüştü.

Daha sonra alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılarının tedavi gördüğü AMATEM'de bilgi alan Kırbıyık tedavi gören hastalarla sohbet etti.

Vali Kırbıyık, Trakya Üniversitesindeki son ziyaretini TEKNOPARK'a yaparak burada çalışmalarını yürüten firmalardan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık Trakya Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık Trakya Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika
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