Edirne Valisi Kırbıyık Uzunköprü'yü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Valisi Kırbıyık Uzunköprü'yü ziyaret etti

14.09.2022 09:02
Edirne Valisi Kırbıyık Uzunköprü'yü ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Uzunköprü ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Uzunköprü ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, programına görevine yeni atanan Kaymakam Onur Kökçü'yü ziyaret ederek başladı. Kırbıyık, Kökçü'ye yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Kırbıyık, Kaymakamlık ziyaretinin ardından restorasyonu devam eden tarihi Muradiye Camisi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Mehmetçik Oğuz ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bölgenin en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olan maden işletmesini gezen Kırbıyık, ardından Yeniköy Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Vali Kırbıyık, programının son kısmında Kırcasalih beldesini ziyaret etti. Kırbıyık, Belediye Başkanı Hüseyin Tütüncü'den beldede devam eden çalışmalar, yatırımlar ve ihtiyaçlar ile ilgili bilgiler alarak değerlendirmelerde bulundu.

YORUMLAR
500
Edirne'de çeltik üretiminde yüksek verim bekleniyor Edirne'de çeltik üretiminde yüksek verim bekleniyor Edirne Valisi Kırbıyık, Tapu ve Kadastro 14. Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti Edirne Valisi Kırbıyık, Tapu ve Kadastro 14. Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık Uzunköprü'yü ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:46 Sessiz sedasız evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'nun karnı burnunda
08:09 2. Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri akın edecek! Sadece 3 ülke davet edilmedi
00:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak şehit düşen 50 Azerbaycan askeri için taziyelerini iletti
00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvurular nasıl yapılıyor? Bugün itibarıyla başladı
00:19 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sakarya' gafına Muharrem İnce'den olay yorum: Bu duruma üzülüyorum
00:04 Evliliğinin sona ereceği öne sürülen Hadise'nin paylaşımına yorum yağdı
23:41 Yıllar sonra yeniden gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın fit görüntüsü şaşırttı
23:17 Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinin reklam arasında anlaştığı futbolcu göz dolduruyor
22:36 Kaleme sinirlenen Kral Charles odayı terk etti: Lanet şeye tahammül edemiyorum
22:25 Dibimize kadar geldi! Komşuda koronavirüsün yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 09:02:09. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Valisi Kırbıyık Uzunköprü'yü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement