Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları sürüyor

19.08.2022 13:12
Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları sürüyor

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmalarının kasım ayı sonunda belli bir noktaya geleceğini belirtti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmalarının kasım ayı sonunda belli bir noktaya geleceğini belirtti.

Kırbıyık, Sabuni Mahallesi muhtarlık binasının açılışının ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Pazarkule Sınır Kapısı'nda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yüklenicinin birden fazla işi olduğunu belirten Kırbıyık, "Bir şekilde tamamlatmaya çalışıyoruz. GTİ de takip ediyor konuyu. Süreç içerisinde tahmin ediyorum kasım ayı sonu gibi belli bir noktaya gelmiş olacak. Biz daha öncesinde açıkladığımızda çıkış döneminde daha fazla faydalanacağımızı düşünmüştük. Bu takvimden biraz daha gerideyiz. Yine de geçen yıla göre Pazarkule'deki geçiş sayıları iki kat daha fazla oldu." dedi

Pazarkule'nin aktif olarak kullanıldığını vurgulayan Kırbıyık, "Bu sene fark etmişsinizdir Kapıkule'de son birkaç güne kadar gayet iyi geldik. Bu dönemde bunu yaşamak normal. Ama gerek Hamzabeyli gerek İpsala gerek Pazarkule'de geçen yıla göre ciddi bir artış var. O da Kapıkule'nin yükünü hafifletiyor. Pazarkule Sınır Kapımızda çalışmalar devam ediyor."

Pazarkule'den Kovid-19 döneminde yaya geçişinin yasaklanması ile ilgili soruya Kırbıyık, yaya geçişiyle ilgili salgınla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini kaydetti.

TOKİ konutları sorusunu ise Kırbıyık, "Yeni bir proje başlıyor biliyorsunuz. Belediye başkanlarımızla toplantı gerçekleştirdik. İl, ilçe ve belediyelerde duruma baktık. Alanlarımızın hepsini tek tek tespit ettik. TOKİ'ye de bildirdik. Mümkün olduğunca en yüksek rakamda Edirne merkez ve ilçelerinin faydalanmasını istiyoruz." diye cevaplandırdı.

Kırbıyık ve beraberindekiler Sabuni Mahallesi muhtarlık binasını ziyaret etti.

Açılışa, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, AFAD Müdürü Ali Altındal, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, Sabuni Mahallesi Muhtarı Aykut Yaman ve mahalle sakinleri katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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