Edirne Valisi Kırbıyık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Hatıra Ormanı'na fidan dikti - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Valisi Kırbıyık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Hatıra Ormanı'na fidan dikti

14.07.2022 17:21
Edirne Valisi Kırbıyık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Hatıra Ormanı'na fidan dikti

Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan ormanda fidan dikimi ve ağaç bakımı yapıldı.

Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan ormanda fidan dikimi ve ağaç bakımı yapıldı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, Tunca Nehri kenarındaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Hatıra Ormanı'nda fidan dikip can suyu verdi.

Vali Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehitlerini saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Şehitler anısına oluşturulan ormanda fidan dikimi ve ağaç bakımı yapıldığını belirten Kırbıyık, "Burada aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak adına bir fidan alanı oluşturuldu. Her yıl bunun bakımı yapılıyor ve yeni fidanlar dikiliyor. Bu yıl da arkadaşlarımızla birlikte bu alana yeni fidanlar dikiyoruz. İnşallah bu ağaçların büyüdüğünü hep birlikte göreceğiz." dedi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutan Abdülkadir Seri, Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Hatıra Ormanı'na fidan dikti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:02 Abdest alırken ayağındaki keneyi fark eden 8 çocuk annesi kadın öldü! Kardeşi, avcılardan keklik avlamamalarını istedi
16:54 Kendisiyle aldatmış! Cinsel içerik modeli Paola Saulino Chelsea'nin yıldız futbolcusuyla birlikte olduğunu açıkladı
16:47 Datça'da ciğerlerimiz yandı! 1 gün boyunca süren orman yangınının bilançosu açıklandı
16:42 Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı
16:35 İhraç talebi sonrası MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli yeni davet: Gel partiye tekrardan üye ol
16:27 Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı
16:09 Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 17:25:12. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Valisi Kırbıyık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Hatıra Ormanı'na fidan dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement