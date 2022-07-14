Edirne Valisi Kırbıyık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Hatıra Ormanı'na fidan dikti

Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan ormanda fidan dikimi ve ağaç bakımı yapıldı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, Tunca Nehri kenarındaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Hatıra Ormanı'nda fidan dikip can suyu verdi.

Vali Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehitlerini saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Şehitler anısına oluşturulan ormanda fidan dikimi ve ağaç bakımı yapıldığını belirten Kırbıyık, "Burada aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak adına bir fidan alanı oluşturuldu. Her yıl bunun bakımı yapılıyor ve yeni fidanlar dikiliyor. Bu yıl da arkadaşlarımızla birlikte bu alana yeni fidanlar dikiyoruz. İnşallah bu ağaçların büyüdüğünü hep birlikte göreceğiz." dedi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutan Abdülkadir Seri, Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.