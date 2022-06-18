Edirne Valisi Kırbıyık Babalar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık Babalar Günü'nü kutladı

18.06.2022 10:15
Edirne Valisi Kırbıyık Babalar Günü'nü kutladı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırbıyık, mesajında babaların yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız verdiğini, ailelerinin mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirtti.

Babalar Günü'nü kutlayan Kırbıyık, babalara gösterilecek sevgi ve saygının onlar için en büyük armağan olduğunu ifade etti.

Hayatlarının her anında koca bir çınar gibi duran ve vakur duruşuyla çocuklarına örnek olan babaların, sadece bu özel günle sınırlı kalmadan her zaman gönüllerinin hoş tutulması ve onlara hayatlarının her anında en değerli varlıkları olduklarının hissettirilmesi gerektiğini vurgulayan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Hiç kimse unutmasın ki babalarımız çocuklarımızın en büyük kahramanı, çocuklarımız da babaların en yüce gururudur. Vatanımız için çocuklarını şehit veren babalarımız bilmeli ki, ülkemizin bütün vatansever evlatları sizlere birer evladınız olarak sarılmaya hazırdır. ve babalarını şehit veren kıymetli çocuklarımız, biliyoruz ki aziz babalarınızın yeri dolmaz, hiçbir sevgi baba sevgisinin yerini tutmaz ancak devlet ve millet olarak bizler daima sizlere kol kanat germeye, acı tatlı her gününüzde sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimiz ve milletimiz, ülkemizin güvenliği için hayatlarını feda eden Aziz şehitlerimize ve onların kıymetli ailelerine ömür boyu minnet duyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta değerli evlatlarını vatanımız için feda eden şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık Babalar Günü'nü kutladı - Son Dakika

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