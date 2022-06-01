Edirne Valisi Kırbıyık Havsa'da incelemelerde bulundu

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Havsa ilçesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, İlçe Kaymakamı Reşit Özer Özdemir tarafından karşılandı.

Kaymakamlık personeliyle görüşen Kırbıyık, ilçenin durumuyla ilgili Özdemir'den bilgi aldı.

Kırbıyık, daha sonra Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

Toplantının ardından ilçedeki ziyaretlerini sürdüren Kırbıyık, yapımı devam eden projelerle bilgi alıp incelemelerde bulundu.

Kırbıyık'a ziyaretlerinde Kaymakam Özdemir ve Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan eşlik etti.