Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, il genelinde yapılan yatırımlar, toplulaştırma işlemleri ve yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Kırbıyık'ın ziyaretleri - Son Dakika

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