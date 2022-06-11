Edirne Valisi Kırbıyık'ın ziyaretleri - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık'ın ziyaretleri

11.06.2022 10:36
Edirne Valisi Kırbıyık'ın ziyaretleri

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, il genelinde yapılan yatırımlar, toplulaştırma işlemleri ve yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Vali Kırbıyık, yapılan çalışmalarla ilgili DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'dan bilgi aldı.

Şehir Gönüllüleri Vakfı ziyareti

Vali Kırbıyık, Şehir Gönüllüleri Vakfı'nı ziyaret etti.

Kırbıyık, Vakıf Müdürü Hicran Bali'den vakıf faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı.

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık'ın ziyaretleri - Son Dakika

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