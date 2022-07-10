Kırbıyık daha sonra Türkiye'ye giriş istikametinde sınır kapısı çıkışında bulunan kolluk kuvvetlerinin denetleme ve kontrol noktasında görev yapan personeli ziyaret etti.

Kapıkule Mülki İdare Amirliği önünde Vali Yardımcısı Ali Uysal ve personelle bayramlaşan Kırbıyık, daha sonra yolcu salonu giriş bölümünde ülkeye giriş yapan gurbetçi vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Kırbıyık, Kapıkule'de gurbetçilerle bayramlaştı - Son Dakika

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