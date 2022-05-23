Edirne Valisi Kırbıyık, kentle ilgili ilk izlenimlerini paylaştı Açıklaması - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık, kentle ilgili ilk izlenimlerini paylaştı Açıklaması

23.05.2022 13:51
Edirne Valisi Kırbıyık, kentle ilgili ilk izlenimlerini paylaştı Açıklaması

Edirne Valiliğine atanan Hüseyin Kürşat Kırbıyık kentle ilgili izlenimlerini gazetecilerle paylaştı.

Edirne Valiliğine atanan Hüseyin Kürşat Kırbıyık kentle ilgili izlenimlerini gazetecilerle paylaştı.

Vali Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada tarihi ve kültürel yapısıyla Edirne'nin muhteşem bir şehir olduğunu belirtti.

Bir açık hava müzesi niteliğindeki eserleriyle kentin insanı alıp götürdüğünü anlatan Kırbıyık, "Edirne'nin muhteşem bir potansiyeli var. Gördüğüm kadarıyla da hareketli bir şehir. Üniversitede şehre çok ciddi bir dinamizm katmış. Hep birlikte bu süreci daha iyiye nasıl götürürüz, onun peşinde olacağız." dedi.

Edirne için önümüzdeki dönemde çok güzel çalışmalar ortaya koyacaklarını vurgulayan Vali Kırbıyık, kentin anlatılacak bir şehir değil, hissedilmesi ve yaşanması gereken bir yer olduğunu söyledi.

Vali Kırbıyık, farklı şehirlerde yaşayan tüm vatandaşların Edirne'yi mutlaka görmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Kırbıyık ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal Edirne'deki esnafları ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

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