Edirne Valisi Kırbıyık, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.
Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" temasıyla gerçekleştirilen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna destekler devam ediyor.
Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, Vali Kırbıyık'ı ziyaret ederek vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu hakkında bilgi verdi.
Kırbıyık, kampanyanın önemine dikkat çekerek bu yıl kurban ibadetini Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen kampanya kapsamında gerçekleştireceğini belirtti.
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