Edirne Valisi Kırbıyık, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Valisi Kırbıyık, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı

06.07.2022 12:56
Edirne Valisi Kırbıyık, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" temasıyla gerçekleştirilen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna destekler devam ediyor.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, Vali Kırbıyık'ı ziyaret ederek vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Kırbıyık, kampanyanın önemine dikkat çekerek bu yıl kurban ibadetini Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen kampanya kapsamında gerçekleştireceğini belirtti.

YORUMLAR
500
Son dakika... Vali Kırbıyık trafik kazasında yaralananları ziyaret etti Son dakika... Vali Kırbıyık trafik kazasında yaralananları ziyaret etti Edirne'de kurban kesim alanları bayram boyunca denetlenecek Edirne'de kurban kesim alanları bayram boyunca denetlenecek
Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Kurban, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:51 AVM'de Suriyeli şahıstan mide bulandıran taciz! Kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken suçüstü yakalanan sapık gözaltına alındı
12:34 Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ mensubu teröristlerin iadesi hakkında içinde delillerin de olduğu resmi yazı gönderdi
12:29 Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı
12:15 Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 13:01:28. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Valisi Kırbıyık, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement