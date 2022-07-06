Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" temasıyla gerçekleştirilen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna destekler devam ediyor.

Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Kurban, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Kırbıyık, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı - Son Dakika

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