Kırbıyık, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırkbıyık, ilk olarak İlçe Kaymakamı Cafer Kaymakçı ile görüştü.

Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Hisarcık, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Kırbıyık, Meriç ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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