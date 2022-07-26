Edirne Valisi Kırbıyık, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık, şehit ailesini ziyaret etti

26.07.2022 13:43
Edirne Valisi Kırbıyık, şehit ailesini ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, şehit piyade er Emrah Karataban'ın ailesini ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, şehit piyade er Emrah Karataban'ın ailesini ziyaret etti.

Kırbıyık, İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyündeki ziyaretinde şehidin annesi Nuray ve babası Süleyman Karataban'a taziyelerini iletti.

Şehidin anne ve babasına sabır dileyen Kırbıyık, "Şehitlerimiz yüce milletimizin kahramanları, bizlerin en kıymetli değerlerimizdir. Onlar bizlere vatanımızı emanet ederken bizler hem vatanımızı hem de şehit ailelerimizi emanet bildik. Baş tacımız, devletimizin en kıymetli varlıkları olarak gördüğümüz aziz şehitlerimizin ailelerine devletimizin tüm kapıları daima açıktır. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler ihsan eylesin. Şehitlerimize de rahmetiyle muamele etsin. Bu vesileyle şehitlerimizin anne babalarına, eşlerine ve çocuklarına bir defa daha Allah'tan sabır diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Şehitler için dua edilen ziyarette, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kaymakam Ekrem Güngör ve kurum müdürleri de yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

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