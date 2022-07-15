Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti

15.07.2022 17:11
Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazileri Yavuz Kurban ve Abdullah İrgin'i ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazileri Yavuz Kurban ve Abdullah İrgin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık ve eşi, Fetullahçı Terör Örgütünün hain darbe girişimi esnasında yaralanan 15 Temmuz gazileri Kurban ve İrgin'i evlerinde ziyaret etti, gaziler ve aileleriyle sohbet etti.

Vali Kırbıyık, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin büyük bir cesaret ve kahramanlık gösterdiğini belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı bir yaşam dileyen Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Sizlerin şahsında tüm gazilerimize ve o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıkarak o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

FETÖ'nun hain işgal girişimi sırasında gözünü kırpmadan, cesaretle tankın, topun, tüfeğin karşısında duran ve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Gösterdiğiniz cesaret ve kahramanlıktan dolayı devlet ve millet olarak sizlere minnettarız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti - Son Dakika

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