Ziyarette Vali Yardımcısı Ali Uysal, Baro Başkanı Tacettin Sivrikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, Çalışma ve İşkur Müdürü Şengül Çildam, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek de yer aldı.

Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne Merkez, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı - Son Dakika

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