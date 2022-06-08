Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, İçişleri Bakanı Soylu'nun Sofya programına katıldı - Son Dakika
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Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, İçişleri Bakanı Soylu'nun Sofya programına katıldı

08.06.2022 09:07
Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, İçişleri Bakanı Soylu'nun Sofya programına katıldı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sofya programına katıldı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sofya programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'a giden Bakan Soylu, Sofya Havalimanında Vali Kırbıyık, Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ve Bulgar yetkililer tarafından karşılandı.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Boyko Raşkov başkanlığında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında iş birliği ve tecrübe paylaşımı, kolluk kuvveti eğitimi, iki ülke sınır kapılarında kapasite artırımı, giriş-çıkış ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması, düzensiz göçle mücadele ve insani yardım, Rusya- Ukrayna Savaşı, terörle mücadele, sınır aşan organize suçlar, sanal kumar ve dolandırıcılık, siber suçlar, siber güvenlik konuları ele alındı.

Bakan Soylu'nun görüşmelerine Vali Kırbıyık ve Sofya Büyükelçisi Sekizkök'ün yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya katıldı.

Vali Kırbıyık, görüşmelerin ardından Sofya Büyükelçiliğini ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, İçişleri Bakanı Soylu'nun Sofya programına katıldı - Son Dakika

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