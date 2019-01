Edirne Valisini Köylerinde Ağırlayan Köy Sakinleri Mutlu

Kente bağlı tüm köyleri tek tek gezen Edirne Valisi Ekrem Canalp 'i köylerinde ağırlayan köy sakinleri sorunlarını birebir anlatabilmenin mutluluğunu yaşıyor.Kasım ayı başında Edirne'ye atanması sonrası mesaisinin büyük bölümünü köy ziyaretlerine ayıran Vali Canalp, merkez ile Enez Uzunköprü ilçelerine bağlı 253 köyü ziyaret programına aldırdı.Vali Ekrem Canalp, göreve başladığı yaklaşık 3 ayda köylerin tamamına yakını tek tek dolaştı.Bürokratları heyetine dahil ederek, köy ziyaretlerinde bulunan Vali Canalp, köy sakinlerinin sorunlarını dinleyip not alıyor, verdiği talimatla kısa sürede köy sakinlerinin istekleri gideriliyor.Edirne Valisi Canalp, 15 gün içinde köy ziyaretlerini tamamlaması sonrası sorunların giderilip giderilmediğini tespit için yeniden köyleri tek tek ziyaret edecek.-Köy sakinleri mutluVali Canalp'in ziyaret ettiği köylerden Necatiye köyü sakinlerinden Recep Nayman, AA muhabirine, Vali Canalp'in ziyaretinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.Devletin vatandaşın her zaman yanında olduğunu göstermesi açısından önemli bir uygulama olduğunu aktaran Nayman, "Vali beyin gelmesi güzel bir olay. Dertlerimizi dinledi, inşallah faydalı olur. Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyoruz. Vali beyin böyle köylere gelip herkesin dertlerini birebir dinlemesinden memnun kaldık. İnşallah faydalı olur." dedi.Taptık köyü sakinlerinden Ersin Bayar da projelerini ve köyün sorunlarını birebir Vali Canalp'e aktardıklarını kısa sürede çözüm beklediklerini kaydetti.Taptık köyü muhtarı Ahmet Özer ise, uzun süre sonra bir valiyi köylerinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.Canalp'in anında talimatlar vererek sorunların çözümüne olan katkısının devletin gücünü de gösterdiğini anlatan Ahmet Özer, "Bizleri tek tek dinledi. Kendisi not aldı, bürokratlarına eksiklerin giderilmesi talimatını verdi ve yeniden işlerin yapılıp yapılmadığını görmek üzere tekrar köyleri ziyaret edeceğini belirtti. Devlet budur. Devlet vatandaşının hep yanında Allah devlete zeval vermesin. Eksiklerimiz büyük eksikler değil ancak kısa sürede onların da giderileceğini biliyoruz" dedi.-Havsa köyleri ziyaret edildiBu arada Edirne Valisi Ekrem Canalp, ziyaretlerine Havsa ilçesine bağlı köylerle devam etti.Naipyusuf, Necatiye, Taptık, Köseömer, Bostanlı, Osmanlı, Hasköy , Arpaç, Musulça, Habiller, Söğütlüdere köylerinde muhtar ve köy sakinlerinden sorun ve istekleri dinleyen Vali Canalp iletilenleri not aldı.Vali Canalp, heyette yer alan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur ile isteklerle ilgili kurum temsilcilerine sorunların kısa sürede giderilmesi talimatını verdi.Ziyaretlerde Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa da yer aldı.