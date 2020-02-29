Edirne vatandaşlar sınırdaki göçmenlere yiyecek ve içecek dağıttı - Son Dakika
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Edirne vatandaşlar sınırdaki göçmenlere yiyecek ve içecek dağıttı

6 saat önce

Göçmenlerin Edirne'de sınırı geçme çabası sürerken, kendi imkanlarıyal Türk vatandaşlarının insani yardımları da gecikmeden geldi.

Göçmenlerin Edirne'de sınırı geçme çabası sürerken, kendi imkanlarıyal Türk vatandaşlarının insani yardımları da gecikmeden geldi. Birçok vatandaş, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtırken, bu kişilerden birisi olan Mustafa Hatipoğlu, "Dayanışma zamanı. Birlik olma zamanı. Şehitlerimiz var, çok üzülüyoruz. Burada bir çok insan var. Gördük ki insanlar zor durumda. İnsanlık namına bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm" dedi.

Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, belli noktalara kadar otobüs ve taksilerle geldi. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sınır kapısındaki göçmen sayısı giderek arttı. Gece saatlerinde başlayan yağmur ise göçmenlere zor anlar yaşattı. Pazarkule sınır kapısında toplanan göçmenler, geceyi yağmur altında geçirdi. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen göçmenler, tarlalarda ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

YARDIMSEVER VATANDAŞ SİMİT VE MEYVE SUYU DAĞITTI

Ticaretle uğraştığını söyleyen ve zor durumda olan göçmenlere destek olmak amacıyla simit ve meyve suyu dağıtan Mustafa Hatipoğlu, "Buradaki insanlar perişan durumdalar. Bu akşam gördük. Bazısının ayakkabısı yok, bazısı aç. Dayanışma zamanı. Birlik olma zamanı. Şehitlerimiz var, çok üzülüyoruz. Burada bir çok insan var. Gördük ki insanlar zor durumda. İnsanlık namına bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm. Soğukta çoğu hasta olacak. Allah yardımcıları olsun dedi.

Edirne vatandaşlar sınırdaki göçmenlere yiyecek ve içecek dağıttı

Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:54 Kaynak: DHA
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