Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -2 - Son Dakika

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Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -2
6 saat önce
Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -2 (DENİZLİ)
Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -2 (DENİZLİ)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:36 Kaynak: DHA
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