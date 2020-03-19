Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -2 - Son Dakika

Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -2

6 saat önce

Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -2 (DENİZLİ)

Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -2 (DENİZLİ)

Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -2

Denizli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:36 Kaynak: DHA

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