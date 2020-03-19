Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -1 (EDİRNE) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -1 (EDİRNE) - Son Dakika

Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -1 (EDİRNE)

6 saat önce

EDİRNE'de, belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi ile parklarda bulunan bankları kaldırdı.

Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -1 (EDİRNE), System.String[]

EDİRNE'de, belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi ile parklarda bulunan bankları kaldırdı. Denizli'de de, banklar, belediye ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında Edirne Belediyesi ekipleri, kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi'ni özel solüsyonlarla dezenfekte etti. İnsanların bir arada bulunmasının önüne geçilmesi amacıyla caddedeki ve parklardaki banklar, geçici bir süreliğine ekipler tarafından kaldırıldı. Ayrıca kent merkezinde bulunan bebek bakım ve emzirme kabinleri de geçici süre kullanıma kapatıldı.

Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Her şey halkımızın sağlığı için. Yapılan tüm dezenfektan çalışmaları 3 hafta sonrasında tekrarlayacağız. Edirne Halkı için biz dışarıdayız, çalışıyoruz. Halkımızdan isteğimiz evlerinde kalmaları ve ellerini sık sık yıkamaları. Hep birlikte bir mücadele içerisindeyiz. Biz Edirne halkı için çalışıyoruz. Halkımız da bizim için evlerinde kalsınlar. Edirne Belediyesi, olarak önemli işler yapıyoruz. Önlemimizi çok önceden aldığımız için eldiven, maske ve dezenfektan sıkıntısı yaşamıyoruz. Sevgili Edirneliler, hem kendimizin, hem şehrimizin hem de Türkiye'nin sağlığı açısından ve bu salgından ülkemizin en az hasarla çıkabilmesi için lütfen evde kalın. Lütfen evden çıkmayın. Zaman öyle bir zaman. Bunu el birliğiyle yenmemiz lazım. Esnafımıza da şunu söyleyeceğim, 10 litre suya 1 litre çamaşır suyu karıştırarak, halkın çok dokunduğu noktaları bu şekilde dezenfekte edebilirler? dedi.

DENİZLİ'DE DE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BANKLAR KALDIRILDI

DENİZLİ'de, Bayramyeri Meydanı'nda bulunan ve özellikle yaşlıların oturduğu banklar, belediye ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı.

Kentin en işlek noktalarından Bayramyeri Meydanı'ndaki bankların, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen kullanıldığı görülünce belediye tarafından kaldırılmasına karar verildi. Özellikle yaşlıların kullandığı ve aralarına mesafe koymadan oturduğu 20 bank, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yerinden sökülüp, geçici süreliğine kaldırıldı.

Kentte yaşayan Mehmet Çıplakoğlu, "Koronavirüse karşı dikkatli olmalıyız. Bu bankların kaldırılması iyi oldu. Buraya oturan kişiler aralarına yeterli mesafe koymuyordu. Artık daha dikkatli olmalıyız. Hepimiz potansiyel bir virüs taşıyıcısı olabiliriz. Çevremizdeki diğer insanlara bulaştırmak için devletimizin uyarılarını yerine getirmeliyiz" dedi.

Kadriye Özarslan ise eşinin yüzde 70 bedensel engelli olduğunu, market alışverişi için dışarı çıktığını, yeteri kadar alışveriş yapıp, evden dışarı çıkmayacağını söyledi. Meydanda bulunan bankalara özellikle yaşlıların oturduğunu belirten Özarslan, "Evimize kapanıp sağlığımız için çıkmayacağız. Hepimiz birbirimize saygılı olmalıyız. Salgın en çok yaşlıları tehdit ediyor. Onların dışarı çıkmaması gerekiyor. Bankların kaldırılması iyi oldu. Toplum sağlığı için faydalı oldu. Yaşlılar banklarda değil, evlerinde otursun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: EDİRNE

Bankların sökülmesi

Araçlara yüklenmesi

Detay görüntüler

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu röp.

Muhabir Ali can Zeray'ın anonsu

Sokaktan detay

Vatandaş ile röp.

Farklı açılardan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY- Ünsal YÜCEL- Olgay GÜLER/EDİRNE,

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Saraçlar Caddesi, Koronavirüs, Denizli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:13 Kaynak: DHA

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