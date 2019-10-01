Son Dakika Haberleri: Edirne ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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Edirne ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Edirne ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Edirne ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Edirne ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda M.A, Y.D ve Ş.T. Keşan ilçesinde, M.K. ise İstanbul'da gözaltına alınırken, 365,36 gram eroin, 27,88 gram bonzai, 26 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:22 Kaynak: AA
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