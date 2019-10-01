Edirne ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Edirne ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda M.A, Y.D ve Ş.T. Keşan ilçesinde, M.K. ise İstanbul'da gözaltına alınırken, 365,36 gram eroin, 27,88 gram bonzai, 26 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.