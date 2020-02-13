Edirne ve İstanbul'da yüklü miktarda ecstasy ve eroin ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne ve İstanbul'da yüklü miktarda ecstasy ve eroin ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Edirne ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 1 milyon 200 bin ecstasy hap ve 160 kilogram eroin ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 1 milyon 200 bin ecstasy hap ve 160 kilogram eroin ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule Gümrük Kapısından yurda giren bir tırda polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin aramasında 416 kilogram ağırlığında yaklaşık bir milyon 200 bin ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Çalışmaları sürdüren ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteğiyle İstanbul'da bir depoya baskın düzenledi.

Depoda 160 kilogram eroin ele geçirdi, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'ye getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Edirne ve İstanbul'da yüklü miktarda ecstasy ve eroin ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:41 Kaynak: AA
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