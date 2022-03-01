Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

01.03.2022 15:15
Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma sonrası Edirne ve İstanbul'daki adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 21,20 gram esrar, 6,58 gram metamfetamin, 5,10 gram skunk, uyuşturucu kullanım ve paketleme aparatları ile samuray kılıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hekimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Samsun'da İstanbul'dan uyuşturucu getiren 5 zanlı yakalandı Samsun'da İstanbul'dan uyuşturucu getiren 5 zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:10 MHP eleştirmişti! "Mutabakat metninde Atatürk anılmamış" iddialarına DEVA Partisi'nden cevap geldi
15:09 Ukrayna lideri Zelenski, AP'de ayakta alkışlandı: Yanımızda olduğunuzu kanıtlayın
15:07 Ünlü sunucu Metin Uca'dan çarpıcı özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum
15:05 Boşanma aşamasında olduğu kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında defalarca bıçakladı
14:44 HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan savaş yorumu: NATO ile Rusya arasındaki egemenlik mücadelesi
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 15:22:08. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement