Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

01.03.2022 12:21
Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Edirne ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edirne ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince projeli dosya kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik Edirne ve İstanbul'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 23 kilogram Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden H.M, L.M. ve H.Ç, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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