Ani sel, su baskını , yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, önümüzdeki 2 saat boyunca Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yerel olarak kuvvetli olacak.

Kaynak: AA

Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevresi için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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