Son Dakika Haberleri: Edirne ve Kırklareli'de sağanak bekleniyor
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Edirne ve Kırklareli'de sağanak bekleniyor

43 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne ve Kırklareli'de sağanak bekleniyor, System.String[]
Marmara Bölgesi'nde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:33 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Güncel
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