Edirne ve Kırklareli'de sağanak bekleniyor
43 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:33 Kaynak: AA
'nde, Edirne
ve Kırklareli
çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Meteorolojiden yağış uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Binali Yıldırım'dan canlı yayında "Kadir Topbaş" yanıtı
Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak
Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi