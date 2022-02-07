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EDİRNE VE KIRKLARELİ'DE TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI - Son Dakika

EDİRNE VE KIRKLARELİ'DE TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI

07.02.2022 17:30

KORONAVİRÜSLE mücadelede yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı, Edirne ve Kırklareli'de uygulanmaya başlandı.

KORONAVİRÜSLE mücadelede yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı, Edirne ve Kırklareli'de uygulanmaya başlandı. Tekirdağ'da ise aralık ayında başlayan uygulamada bugüne kadar 3 bin 800 kişiye Turkovac aşısı yapıldı.

Türkiye'nin koronavirüse karşı ürettiği yerli aşısı Turkovac iki ilde daha uygulanmaya başlandı. Edirne'de de ilk Turkovac aşısı Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Daha önce hiç aşı olmamış Kadir ve İlknur Güçlü çiftine yapılan Turkovac aşısı ile ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, ilk günden randevuların yüzde 60'ının dolduğunu söyledi. Yıldırım, "Turkovac aşımızı yapmaya başladık. Başlar başlamaz vatandaşlarımızın teveccühü ile karşılaştık. Şu an için açılan günlük randevuların yüzde 60'ı doldu. Şu anlık sadece randevulu olarak aşılama yapıyoruz. Kimler aşılanabiliyor? 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız aşılanabiliyor. Buradan tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli aşımız olan, çok değerli bir aşı olan Turkovac'ı yapmak için hastanemize beklediğimizi söylemek istiyorum. Aynı şekilde aşılarımızı kapalı alanlarda sosyal mesafemize ve maske takmamıza dikkat ederek yapıyoruz. İnşallah bu pandeminin yakında sonlanacağı ümidi içerisindeyiz" dedi.

'ISRARLA TURKOVAC'I BEKLEDİK'

İlk Turkovac aşısını olan çiftten Kadir Güçlü (46) de, yerli ve milli aşıyı beklediği için daha önce aşı olmadığını belirtti. Güçlü, "İlk defa aşı oldum, yerli ve milli aşımız olan Turkovac'ı oldum, hayırlısı olur inşallah. Özellikle, ısrarla bekledim Turkovac'ı. Uzun zamandır bekliyorduk, kısmet bugünmüş. 2020 Kasım ayında bir kez hastalık geçirdim, bir daha da olmadım. Umarım şifa olur" diye konuştu. Turkovac aşısı olan Nurettin Ülke Ok da, 3 doz Sinovac aşısı olduktan sonra yerli aşıyı beklediklerini belirterek, "Özellikle Turkovac'ı bekledik. Yılbaşından sonra hazır hale gelecek dediler. İnşallah memnun kalırız. 3 doz Sinovac olmuştum, bu dördüncü doz oldu. Moralimiz yükseldi. Bundan sonra Türkovac diyoruz" ifadelerini kullandı.

'5 KEZ OL DESİNLER, 5 KEZ OLURUM'

Turkovac aşısı olan Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi sağlık çalışanı Mevlüt Ayrancı da, "2 Sinovac olmuştum daha önce, Turkovac'ı bekliyordum. 'Neden Turkovac?' derseniz, ulu önderimizin bir sözü var, 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' diye. Ben de Türk sağlık sistemine güvendiğimiz için yerli aşımızı oldum. Herkes aşısını olsun, bu savaşta yerli aşımız da devreye girdiği için umarım bir an önce bu Kovid illetinden kurtuluruz. Aşının hiçbir zararı yok. 5 kez olun deseler de 5'inci kez olurum" şeklinde konuştu.

TURKOVAC KIRKLARELİ'NDE UYGULANMAYA BAŞLANDI

Kırklareli'de Turkovac aşısı, bugünden itbaren Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Kırklareli'de ilk Turkovac asışı Ahmet Yenigün'e yapıldı. Hastane Başhekimi Çağdaş Derdiyok, Kırklareli'nin aşılamada 5'nci sırada olduğunu belirterek, Turkovac ile birlikte aşılama oranlarının daha da yükseleceğini belirterek, halkın ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

TEKİRDAĞ'DA 3 BİN 800 TURKOVAC AŞISI UYGULANDI

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahisi Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, geçen aralık ayında başladıkları Turkovac aşısına ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Onar, "Bilindiği üzere in aktif bir aşı. Etikliniği ve güvenirliliği dünyadaki emsallerine kıyasla daha üstün bir aşı Turkovac aşısı. Aralık ayının son haftasında 300'ün üzerinde bir aşı yapmıştık. Toplamda şubat ayının ikinci haftası itibariyle 3 bin 800 aşı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde uygulandı. Gördüğünüz gibi teveccüh son derece fazla. Hastalarımız özellikle Turkovacı tercih ediyor ve bizden, bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kişisel koruyucuların dışında aşıların zamanında, tam dozunda uygulanmış olması çok önemli. Biz özellikle bunları vurguluyoruz. Vaka sayılarının artıyor olması, aşının gücünü azaltmıyor tam tersine aşının gücünden dolayı vakalarda hastane yatışı, yoğun bakım yatışını emsal dönemlere kıyasla son derece az görüyoruz ve bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Şu ana kadar bizim yaptırdığımız 4 bine yakın aşı içerisinde majör bir yan etki görülmedi. Hayatı tehdit eden bir etki görünmedi. Bu çok önemli bizim açımızdan. Bununla alakalalı Sağlık Bakanlığımızın sürdürmüş olduğu bir klinik araştırma mevcut. Bununla alakalı veri toplamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

EDİRNE VE KIRKLARELİ'DE TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI
EDİRNE VE KIRKLARELİ'DE TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI
EDİRNE VE KIRKLARELİ'DE TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI

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Kırklareli, TURKOVAC, Edirne, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE VE KIRKLARELİ'DE TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI - Son Dakika


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