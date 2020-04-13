Edirne ve Kırklareli için sağanak uyarısı - Son Dakika

Edirne ve Kırklareli için sağanak uyarısı
6 saat önce
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Rüzgarın, Marmara'da güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:04 Kaynak: AA
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