Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı - Son Dakika

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, kar yağışının olduğu bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde de sabah kar etkili oldu. Balkan köyleri kısa sürede beyaza büründü.

Polis ekipleri, sürücüleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda buzlanmaya karşı uyardı.

Edirne ve Kırklareli 'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

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