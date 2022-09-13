Trakya'dan Pakistan'daki sel bölgesine gıda malzemesi gönderildi - Son Dakika
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Trakya'dan Pakistan'daki sel bölgesine gıda malzemesi gönderildi

13.09.2022 11:42
Trakya'dan Pakistan'daki sel bölgesine gıda malzemesi gönderildi

Edirne ve Kırklareli'nde, Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda malzemesi yüklü yardım tırları, dualarla uğurlandı.

Edirne ve Kırklareli'nde, Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda malzemesi yüklü yardım tırları, dualarla uğurlandı.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla içerisinde un, yağ ve pirinç gibi temel gıda malzemelerinin yer aldığı bin gıda kolisi hazırlandı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakistan'da yaşanan sel felaketinin ülkede ciddi tahribata yol açtığını söyledi.

Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Kırbıyık, yardım kampanyasına destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Türkiye ve Pakistan arasında tarihten gelen kuvvetli bağ bulunduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Pakistan ve Türkiye halkları arasında tarihsel kuvvetli bağlar var. Biz ne zaman zora ve dara düşsek Pakistan halkı yanımızda olmuştur, Kurtuluş Savaşı örneğinde olduğu gibi... Bugün de onlar hakikaten yüz yılın sel felaketlerinden birini yaşıyor. Çok ciddi tahribatlara yol açmış bir sel felaketi, çok fazla insani yardım malzemesine ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada İçişleri Bakanlığımızın AFAD Başkanlığımızın öncülüğünde bir yardım kampanyası başlatıldı. İlimizden de bugün ilgili odalarımızın koordinasyonunda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, İpsala Ticaret Borsası ve Trakya Birlik'in katkılarıyla yaklaşık bin gıda kolisi hazırlandı."

Selzedeler için hazırlanan yardım tırı Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt eşliğinde edilen duanın ardından yola çıktı.

Uğurlama programına Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal, oda ve borsa başkanları ve AFAD personeli de katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan gıda yüklü yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Valilik koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin desteğiyle hazırlanan kolilerin yüklendiği tırın, Pakistan'a hareketi öncesinde valilik önünde tören düzenlendi.

Vali Birol Ekici, Pakistan'da aşırı yağmurlardan dolayı 33 milyon insanın etkilendiğini söyledi.

Çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Ekici, Pakistanlı vatandaşlara yardım etmek için yardım kampanyası başlatıldığını kaydetti.

Kampanyanın devam ettiğini vurgulayan Ekici, "İlimizden 5 tır yardım malzemesi göndereceğiz. Bu tırların ilki bugün gönderildi. Diğerlerini de bu hafta teslim edeceğiz ve bu yardımları sürdüreceğiz. Orada kardeşlerimiz açken, bizim burada tok olmamız veya bu konudan rahatsız olmamamız mümkün değil. Onun için Türk halkının kardeş Pakistan halkına yardımlarını valilik koordinesinde ilettiğimiz için çok sevinçliyim. Sizlere bu kampanyaya dahil olduğunuz için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından dua okundu.

Tırın hareketi öncesi Vali Faik Üstün İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ramadan Kartal, oyuncağını Pakistanlı çocuklara gönderilmek üzere Vali Ekici'ye teslim etti.

Vali Ekici, çocuğu duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Tır daha sonra yola çıktı.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Pakistan, Edirne, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'dan Pakistan'daki sel bölgesine gıda malzemesi gönderildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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