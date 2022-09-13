Trakya'dan Pakistan'daki sel bölgesine gıda malzemesi gönderildi

Edirne ve Kırklareli'nde, Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda malzemesi yüklü yardım tırları, dualarla uğurlandı.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla içerisinde un, yağ ve pirinç gibi temel gıda malzemelerinin yer aldığı bin gıda kolisi hazırlandı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakistan'da yaşanan sel felaketinin ülkede ciddi tahribata yol açtığını söyledi.

Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Kırbıyık, yardım kampanyasına destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Türkiye ve Pakistan arasında tarihten gelen kuvvetli bağ bulunduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Pakistan ve Türkiye halkları arasında tarihsel kuvvetli bağlar var. Biz ne zaman zora ve dara düşsek Pakistan halkı yanımızda olmuştur, Kurtuluş Savaşı örneğinde olduğu gibi... Bugün de onlar hakikaten yüz yılın sel felaketlerinden birini yaşıyor. Çok ciddi tahribatlara yol açmış bir sel felaketi, çok fazla insani yardım malzemesine ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada İçişleri Bakanlığımızın AFAD Başkanlığımızın öncülüğünde bir yardım kampanyası başlatıldı. İlimizden de bugün ilgili odalarımızın koordinasyonunda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, İpsala Ticaret Borsası ve Trakya Birlik'in katkılarıyla yaklaşık bin gıda kolisi hazırlandı."

Selzedeler için hazırlanan yardım tırı Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt eşliğinde edilen duanın ardından yola çıktı.

Uğurlama programına Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal, oda ve borsa başkanları ve AFAD personeli de katıldı.