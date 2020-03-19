Edirne ve Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Edirne ve Kırklareli'nde vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı.

Vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.

Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak vatandaşlara destek verdi.

Vatandaşlardan Mine Işıklar, AA muhabirine, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarını yürekten desteklediklerini söyledi.

Sağlık görevlilerinin evlerinden ve ailelerinden uzak kalarak şifa dağıtmaya çalıştığını belirten Işıklar, onlara her zaman gereken değerin verilmesi gerektiğini dile getirdi.