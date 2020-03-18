EDİRNE ve Kırklareli'nden Avrupa'ya açılan kara-demir hudut kapıları bu gece 00.00'dan itibaren... - Son Dakika

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EDİRNE ve Kırklareli'nden Avrupa'ya açılan kara-demir hudut kapıları bu gece 00.00'dan itibaren...
6 saat önce
EDİRNE ve Kırklareli'nden Avrupa'ya açılan kara-demir hudut kapıları bu gece 00.00'dan itibaren kapatılacak.
EDİRNE ve Kırklareli'nden Avrupa'ya açılan kara-demir hudut kapıları bu gece 00.00'dan itibaren kapatılacak
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:44 Kaynak: DHA
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