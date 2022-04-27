Edirne ve Tekirdağ'da belediyeler sokak iftarı düzenledi - Son Dakika
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Edirne ve Tekirdağ'da belediyeler sokak iftarı düzenledi

27.04.2022 21:21
Edirne ve Tekirdağ'da belediyeler sokak iftarı düzenledi

Edirne ve Tekirdağ'da belediyelerce sokak iftarlarında binlerce vatandaş bir arada iftar yaptı.

Edirne ve Tekirdağ'da belediyelerce sokak iftarlarında binlerce vatandaş bir arada iftar yaptı.

Edirne Belediyesince geleneksel hale getirilen, salgın nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen "Edirne Sofrası" trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde kuruldu.

Çok sayıda Edirneli birlikte oruç açtı.

İftara Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, adli ve idari yargı mensupları, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İftar programı, Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunun ilahi konseriyle sona erdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesinin "Gönlümüz bir soframız bir" sloganıyla ramazanın ilk gününden bu yana düzenlediği iftar sofrası sahil dolgu alanına kuruldu.

"Gönül Sofraları" programında yaklaşık 10 bin kişi iftarda bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Ezan okunmasıyla oruçlar açıldı.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan boyunca 90 bin kişiyle beraber oruç açtıklarını belirterek, "Süleymanpaşa ilçemizin nüfusunun yarısı kadar vatandaşlarımızla Gönül Sofraları'nda buluştuk. İnsanlarımız birlik ve beraberliği ne kadar çok özlediğini gösterdi. Allah hepsinden razı olsun. Ben bu şehrin bir çocuğu olmaktan, bir ferdi olmaktan bu akşam bir kez daha gurur duydum." dedi.

İftardan sonra Hacivat-Karagöz gösterisinin ardından, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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Saraçlar Caddesi, Tekirdağ, Edirne, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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