Edirne ve Tekirdağ'da sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne ve Tekirdağ'da sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne ve Tekirdağ'da sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şirketlerin fatura ve kaşelerinin sahtesini düzenleyerek KDV indiriminden faydalanan bir grubu tespit etti.

Devleti 1 milyon 500 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilerin Edirne ile Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan 6 bin 450 fatura ve 8 yevmiye defterine el konuldu.

"Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet" suçunu işledikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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