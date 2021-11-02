Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayıları arttı, Kırklareli'de düştü - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Trakya illerinde vaka sayıları Edirne ve Tekirdağ'da arttı, Kırklareli'de düştü. Vaka artışında Edirne 3'üncü Tekirdağ ise 6'ncı sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Tabloya göre, Trakya'da vaka sayıları Edirne ve Tekirdağ'da arttı, Kırklareli'de ise düşüş gösterdi. Daha önce açıklanan tabloda, Edirne'nin 100 binde 137,58 olan vaka sayısı 178,04'e, Tekirdağ'ın 190,65 olan vaka sayısı 219,69'a yükseldi. Kırklareli'nin 215,07 olan vaka sayısı ise 212,59'a düştü.?Tabloya göre Türkiye genelinde vaka artışlarında Edirne 3'üncü, Tekirdağ ise 6'ncı sırada yer aldı.