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Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayıları arttı, Kırklareli'nde azaldı - Son Dakika

Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayıları arttı, Kırklareli'nde azaldı

31.01.2022 12:26
Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayıları arttı, Kırklareli'nde azaldı

Edirne ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları arttı, Kırklareli'nde azaldı.

Edirne ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları arttı, Kırklareli'nde azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen 468.41'lik vaka sayısı 502.50'ye yükseldi.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de, temmuz ortalarında artış görüldü. Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre yükseliş yönlü oldu.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 707.54'den 814.01'e çıktı.

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar, son verilere göre azaldı.

Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 910.88'den 889.32'ye geriledi.

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Fahrettin Koca, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayıları arttı, Kırklareli'nde azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayıları arttı, Kırklareli'nde azaldı - Son Dakika
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