Edirne ve Tekirdağ'da yağmur etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Edirne ve Tekirdağ'da dünden bu yana devam eden yağmur, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşların büyük bölümü evde kalırken, alışveriş yapmak, banka şubesi ve ve fatura ödeme merkezine gitmek için dışarı çıkanlar, şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağmur nedeniyle kentteki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sağanak, aralıklarla devam ediyor.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da dün geceden bu yana devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafikte aksama yaşandı, yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.