EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA YOĞUN SİS - Son Dakika

EDİRNE ve Tekirdağ'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşımda aksamalara neden oldu. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları iptal edildi.

Trakya'yı günlerdir etkisi altına alan yoğun sis bugün Edirne ve Tekirdağ'da etkisini sürdürdü. Edirne'de yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerinde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü. Özelikle Meriç Nehri bölgesinde sis nedeniyle tarihi köprü ve Selimiye Camii gözden kayboldu. Sürücüler trafikte güçlük çekerken, önlem alan trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri sisin gün içinde etkisini yitireceğini belirtti. Tekirdağ'da gece başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan yoğun siste, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Tekirdağ'da balıkçılar yoğun sis nedeniyle denize açılamazken, kentten Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferlerinde de aksamalar meydana geldi.