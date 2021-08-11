Edirne ve Tekirdağ için dolu, yağış, sel uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Tekirdağ için sağanak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların fırtına, sel ve su baskınlarına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda, "Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına ile sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

(Halil Dağ/İHA)