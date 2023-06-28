Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

28.06.2023 15:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren öğlene kadar Tekirdağ il geneli ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ için yarın sabahtan itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren öğlene kadar Tekirdağ il geneli ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika


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