Son Dakika Haberleri: Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı
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Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

14 dakika önce

Edirne çevreleriyle Tekirdağ'ın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı, System.String[]
Edirne çevreleriyle Tekirdağ'ın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam Edirne çevreleriyle Tekirdağ'ın Hayrabolu, Malkara, Şarköy, Süleymanpaşa ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:54 Kaynak: AA
Hayrabolu, Edirne, Tekirdağ, Ekonomi
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