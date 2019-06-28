Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı
14 dakika önce
Edirne çevreleriyle Tekirdağ'ın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:54 Kaynak: AA
çevreleriyle Tekirdağ
'ın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam Edirne çevreleriyle Tekirdağ'ın Hayrabolu
, Malkara
, Şarköy
, Süleymanpaşa
ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını
, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.
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