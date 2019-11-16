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Edirne ve Yambol AB projesi işbirliği

6 saat önce

Türkiye-Avrupa Birliği İş Diyaloğu Hibe Programı (TEBD) kapsamında, Edirne Ticaret Borsası( ETB) ve Yambol Ticaret ve Sanayi Odası (YCCI) ortaklığında düzenlenen '"Bilgi Güçtür" projesi çerçevesinde, dış ticaret eğitimleri tamamlayan Borsa ve Oda personelleri ile birlikte Hannover Ticaret ve...

Edirne ve Yambol AB projesi işbirliği, System.String[]

Türkiye-Avrupa Birliği İş Diyaloğu Hibe Programı (TEBD) kapsamında, Edirne Ticaret Borsası( ETB) ve Yambol Ticaret ve Sanayi Odası (YCCI) ortaklığında düzenlenen '"Bilgi Güçtür" projesi çerçevesinde, dış ticaret eğitimleri tamamlayan Borsa ve Oda personelleri ile birlikte Hannover Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyaret gerçekleştirildi.


Proje kapsamında gelen heyete, Hannover Ticaret ve Sanayi Odası tarafından odanın faaliyetleri hakkında sunum yapıldı. Sunumun ardından ETB ve YCCI hakkında bilgiler ile üyelerinin faaliyet konuları ve iletişim bilgilerini içeren proje kitapçığı teslim edildi.


ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, "Bölgemizde bulunan sınır kapıları sayesinde Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ülkelere ticaret yapabilme konusunda avantajlı bir konumdayız. Proje ile insan kaynakları ve hizmet kalitesinin geliştirilerek, AB üyesi ülkelerde bulunan oda ve borsalarla sürdürülebilir işbirliği fırsatları yaratmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.


YCCI Başkanı Stoycho Stoychev de başka projelerde de birlikte uyum içinde çalışabileceklerini belirterek bu projeyi hayata geçiren Edirne Ticaret Borsası'na teşekkür etti.


Ziyaretin bitiminde kendilerini misafir eden Hannover Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür eden ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, günün anısına Edirnekari tablo takdim etti.


ETB ve YCCI Proje heyeti programın ikinci gününde dünyanın üç büyük fuarından biri olan ve Messe'de her yıl Kasım ayında düzenlenen Hannover Agritechnica Fuarı'nı ziyaret ederek tarım sektörü devlerinin temsilcileriyle birebir temaslarda bulunma fırsatı elde etti.


Projeyle; insan kaynakları ve hizmet kalitesini geliştirilmesi, AB üyelik sürecinde Borsanın rolünün artırılmasın yanında AB üyesi ülkelerde bulunan oda ve borsalarla sürdürülebilir iş birliği fırsatları oluşturmak hedefleniyor. - EDİRNE

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
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