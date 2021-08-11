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Edirne Vergi Dairesi Başkanı Aslan'dan ETSO'ya ziyaret - Son Dakika

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Aslan'dan ETSO'ya ziyaret

11.08.2021 15:12
Edirne Vergi Dairesi Başkanı Aslan'dan ETSO'ya ziyaret, System.String[]

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı Emre Alp'i ziyaret etti.

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı Emre Alp'i ziyaret etti.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile ilgili bilgilendirme sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergün Aslan, yapılandırmanın vatandaşlara önemli kolaylıklar sağladığını belirtti.

Vatandaşlara yapılandırmadan yararlanma çağrısında bulunan Aslan, şunları kaydetti:

"Yapılandırma kanunuyla birlikte vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, borçlar taksitler halinde ödenebilecek, vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak, devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için kanundan yararlanılabilecek, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek, geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak, işletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir."

ETSO Başkanı Zıpkınkurt da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılandırmanın çeşitli alanlarda düzenlemeler yaptığını ve toplumun her kesimine hitap ederek kolaylıklar sağlandığını ifade etti.

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Aslan'dan ETSO'ya ziyaret

Ergün Aslan, Emre Alp, Edirne, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Vergi Dairesi Başkanı Aslan'dan ETSO'ya ziyaret - Son Dakika


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