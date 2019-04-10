Son Dakika Haberleri: Edirne Yanan 5 Katlı Binada Çökme Tehlikesi

Edirne Yanan 5 Katlı Binada Çökme Tehlikesi

45 dakika önce

Yanan 5 katlı binada çökme tehlikesiEDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 mobilya ve beyaz eşya mağazasında çıkan ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından üzerindeki 5 katlı binanın çevresindeki cadde ve sokaklar, çökme tehlikesine karşı tedbir amacıyla...

Yanan 5 katlı binada çökme tehlikesi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 mobilya ve beyaz eşya mağazasında çıkan ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından üzerindeki 5 katlı binanın çevresindeki cadde ve sokaklar, çökme tehlikesine karşı tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Polis ve zabıta, tedbir amaçlı Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca alınan karar gereği bitişiğinde bulunan binadaki 23 daire ve 22 dükkana girilmesine de izin vermiyor. Yanan binanın yıkılıp-yıkılmayacağına 12 Mart Cuma günü gelecek teknik heyetin karar verecek.

Dün, saat 08.30 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi Önder Caddesi'nde bir mobilya mağazasının bodrum katındaki depoda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak, bitişikteki bir başka mobilya ve beyaz eşya mağazasına da sıçradı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin 6 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

BİNANIN TAŞIYICI KOLONLARI ZARAR GÖRMÜŞ

Yangın nedeniyle çevredeki bazı vatandaşlar tedbir amaçlı ev ve işyerlerini terk etti. Keşan Cumhuriyet Savcılığı, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel bir mühendislik firması yetkililerince itfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından binada inceleme yapıldı. Yangının çıkış noktasında sıcaklığın 1125 dereceye kadar yükseldiği, bu nedenle de binanın taşıyıcı kolonlarının büyük çapta zarar gördüğü tespit edildi. Firma yetkilileri, incelemek üzere taşıyıcı kolonlardan numune aldı.

BİNANIN ÇEVRESİ TRAFİĞE KAPATILDI, EV VE İŞYERLERİNE GİRİŞ YASAKLANDI

Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca alınan karar gereği 5 katlı binanın çevresindeki cadde ve sokaklar tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ayrıca, zarar gören binanın bitişiğinde bulunan iş merkezinde yer alan 23 daire ve 22 dükkana girilmesi de tedbir amacıyla yasaklandı. Açık olan işyerleri polis tarafından kapattırılırken, dairelerde oturanlar ise binadan dışarı çıkartıldı. Binanın yıkılmasına 12 Mart Cuma günü gelecek teknik heyet tarafından karar verileceği bildirildi.

İş merkezindeki dairede oturanlar ise kendilerine geçici olarak kalacak yer gösterilmediğini öne sürerek, tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:19 Kaynak: DHA
İtfaiye, Keşan, Güncel
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