Edirne yaralı göçmenler, trakya üniversitesi tıp fakültesi'nde tedavi altına alındı, yaşadıklarını... - Son Dakika

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Edirne yaralı göçmenler, trakya üniversitesi tıp fakültesi'nde tedavi altına alındı, yaşadıklarını...
6 saat önce
EDİRNE Yaralı göçmenler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı, yaşadıklarını anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:05 Kaynak: DHA
EDİRNE Yaralı göçmenler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı, yaşadıklarını anlattı
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