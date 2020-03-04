Edirne yaralı göçmenler, trakya üniversitesi tıp fakültesi'nde tedavi altına alındı, yaşadıklarını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne yaralı göçmenler, trakya üniversitesi tıp fakültesi'nde tedavi altına alındı, yaşadıklarını... - Son Dakika

Edirne yaralı göçmenler, trakya üniversitesi tıp fakültesi'nde tedavi altına alındı, yaşadıklarını...

7 saat önce

EDİRNE Yaralı göçmenler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı, yaşadıklarını anlattı-2 (tüm görüntüler)

EDİRNE Yaralı göçmenler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı, yaşadıklarını anlattı-2 (tüm görüntüler)

Edirne yaralı göçmenler, trakya üniversitesi tıp fakültesi'nde tedavi altına alındı, yaşadıklarını...

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:24 Kaynak: DHA
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