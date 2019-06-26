Son Dakika Haberleri: EDİRNE YARALI ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
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EDİRNE YARALI ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

35 dakika önce

Edirne'nin Meriç ilçesinde, jandarmadan kaçan göçmenleri taşıyan minibüsün yol kenarındaki dükkana çarpmasıyla 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı kazada hafif yaralanan minibüs şoförü Tayfun Ö., hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde, jandarmadan kaçan göçmenleri taşıyan minibüsün yol kenarındaki dükkana çarpmasıyla 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı kazada hafif yaralanan minibüs şoförü Tayfun Ö., hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tayfun Ö.'nün işlemleri sürüyor. Tayfun Ö.'nün göçmenleri İstanbul'dan aldığı ve Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçişlerini sağlamak için Meriç ilçesine getirdiği belirtildi.
EDİRNE YARALI ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:06 Kaynak: DHA
Polis, Meriç, Edirne, Güncel
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