Edirne Yaşam Merkezi'nde "Kodlama" Eğitimi Verilecek

Edirne
Yaşam Merkezi'nde "kodlama" eğitimi verileceği bildirildi. Edirne Belediyesi
'nden yapılan yazılı açıklamada, Edirne Yaşam Merkezi'nde tiyatrodan baleye, masa tenisinden müzik kursuna çocukların ve kadınların kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitim verildiği belirtildi.
Yaşam merkezinde 7-14 yaş öğrencilerine yönelik kodlama eğitimi verileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yarıyıl tatili boyunca devam edecek olan kodlama eğitimine isteyen tüm öğrenciler katılabilecek. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
'ın 'Geleceğimizin teminatı çocuklarımız daha da donanımlı yetişmeli' diyerek kısa bir süre önce eski imam hatip lisesi yanındaki binada hizmete sunduğu Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi, yeni bir projeyle çocukları geleceğe hazırlamaya devam ediyor.
Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Habitat Derneği'nin işbirliğinde gerçekleştirilecek olan proje kapsamında 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yıllının bir dönemini geride bırakarak, yarıyıl tatiline çıkan 7-14 yaş arası öğrencilere kodlama eğitimi verilecek."