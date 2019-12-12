Son Dakika › Güncel › Edirne-yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktora beraat-2 - Son Dakika
Edirne-yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktora beraat-2
6 saat önce
Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktora beraat-2.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:21 Kaynak: DHA
EDİRNE-Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktora beraat-2
Son Dakika Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktor beraat etti Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı